Депутат Иванов заявил, что оскорбление священнослужителей недопустимо

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, явные «межрелигиозные разборки» в нашей стране говорят о том, что тему религии активно используют для радикальных манипуляций в обществе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что разжигание межрелигиозной розни и оскорбления в адрес православных священнослужителей недопустимы.

По мнению регионального парламентария, слова Апти Алаудинова в адрес схиигумена Гавриила являются не только личным оскорблением, но и проявлением неуважения к РПЦ и чувствам верующих. Также вызывают недоумение и оскорбления в адрес священнослужителя от замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.

Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на проблему распространения русофобских и экстремистских идей среди мигрантов. Так, на сегодняшний день процветает самый настоящий, неприкрытый нацизм, а межрелигиозные разногласия в свою очередь сегодня становятся инструментом для манипуляции общественными настроениями.

Ранее активисты потребовали восстановить схиигумена Гавриила после критики Алаудинова.