Активисты потребовали восстановить схиигумена Гавриила после критики Алаудинова

Защитники из объединения «Сорок сороков» выступили с требованием восстановить в должности схиигумена Гавриила (Виноградова) после того, как командир чеченского подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов публично назвал его «дебилом». В группе «ВКонтакте» сообщили , что сторонники священнослужителя начали сбор подписей в его поддержку, адресованных Следственному комитету и Министерству обороны.

Причиной конфликта стало неоднозначное высказывание Гавриила, адресованное мусульманам. Во время майской проповеди он заявил, что ислам является «неправильной религией», а его последователи представляют собой «армию здоровых и спортивных мужчин». По мнению священника, по приказу муллы они способны «вырезать москвичей» быстрее, чем среагирует МВД.

После этого Алаудинов резко раскритиковал схиигумена, назвав его «представителем войск Антихриста» и выразив недоумение отсутствием уголовного дела в отношении него. В начале июня Гавриил был отстранен от должности в Валаамском монастыре.

В ответ на увольнение схиигумена активисты «Сорока сороков» начали кампанию в его защиту. Они настаивают на юридической оценке действий Алаудинова и требуют привлечь его к ответственности по статьям об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.

Кроме того, защитники Гавриила уверены в необходимости его возвращения к служению, поскольку считают, что его высказывания не выходили за рамки закона и моральных норм.

Ранее сообщалось, что активистов оштрафовали за плакаты с цитатами Путина у барельефа Сталина.