Депутат из Луховиц Александр Руденко проголосовал на выборах президента России

Депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Александр Руденко воспользовался своим избирательным правом на участке № 1378 в здании Луховицкой школы №9. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Выборы – возможность продемонстрировать сопричастность к судьбе государства. Результаты волеизъявления жителей станут определяющими для дальнейшего развития России. Как гражданин голосую на каждых выборах, считаю это не просто правом, а долгом», – отметил Александр Руденко.

Депутат также отметил высокий уровень организации выборного процесса и то, что на участке было довольно многолюдно, при этом голосовали как пенсионеры, так и молодежь.

Напоминаем, что выборы на территории муниципалитета идут на 44 избирательных участках. На голосование отведены три дня. На всех участках работают наблюдатели, а также дежурят представители луховицкой полиции.