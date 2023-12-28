Депутат японского парламента взят под стражу за дачу взяток

Японию продолжают сотрясать коррупционные скандалы. На этот раз под арест был взят Мито Какидзава, депутат нижней палаты парламента, который незадолго до этого вышел из правящей в стране Либерально-демократической партии.

Какидзаву обвиняют в том, что он передавал взятки сотрудникам Законодательного собрания одного из районов Токио. Те за деньги должны были поспособствовать победе его назначенцев на местных выборах. В офисе парламентария был проведен обыск, ему грозит наказание в виде штрафа либо лишения свободы.

Вдобавок ко всему, под подозрение у полиции попал депутат верхней палаты парламента Ясутада Оно. Правоохранители считают, что он получал финансовые откаты по итогам сбора политических пожертвований. У него также были проведены обыски.

По итогам скандала, который разразился осенью, японское правительство лишилось нескольких министров и их заместителей. Всем им пришлось уйти в отставку, поскольку все они принадлежали к правящей парии, которую обвинили в финансовых махинациях при сборе пожертвований.