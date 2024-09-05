Депутат Ярославской думы от ЕР влетела на джипе в автобус, есть пострадавшие

Марина Степанова, являющаяся заместителем председателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, попала в аварию. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил телеграм-канал Mash. Там же опубликованы кадры с места происшествия, на которых запечатлены последствия ДТП. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

ДТП с участием депутата произошло в Рыбинске Ярославской области. На пересечении улиц Карякинской и Луначарского Степанова не справилась с управлением китайского автомобиля Tank и влетела в автобус.

В результате инцидента пострадали восемь человек — все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Известно, что Степанова часто превышала скорость, о чем свидетельствуют ее многочисленные штрафы на общую сумму 20 тыс. руб.

Ранее автомобиль экс-депутата Госдумы Рашкина сбил лося в Саратовской области. Водитель в результате столкновения с животным не пострадал.