Автомобиль экс-депутата Госдумы Рашкина сбил лося в Саратовской области

Автомобиль, который зарегистрирован на имя экс-депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина, сбил лося на территории Саратовской области. О произошедшей аварии сообщает ТАСС и ссылается на сведения, полученные в правоохранительных органах.

Известно, что «Лада Ларгус» врезалась в лося, который пытался перебежать дорогу. В результате инцидента водитель не пострадал. Источник информационного агентства заметил, что именно на данном автомобиле в 2021 году бывший депутат вез разделанную тушу парнокопытного. При этом он не стал уточнять, кто в момент дорожно-транспортного происшествия находился за рулем автомобиля.

В апреле 2022 года Рашкин получил три года лишения свободы условно и на два года был лишен права заниматься деятельность, которая связана с охотой. Вынесенный приговор был подтвержден Саратовским областным судом и депутатские полномочия Рашкина были прекращены Госдумой. Экс-депутата судили за незаконную охоту, во время которой им был убит лось. Сперва фигурант отрицал причастность преступлению, но в итоге в нем все-таки сознался.

Ранее сообщалось о том, что бывших менеджеров «Роснано» арестовали по делу о растрате.