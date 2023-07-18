Депутат Ласкавец поздравил самого взрослого жителя села городского округа Красногорск
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
Член Совета депутатов городского округа Красногорск Виталий Ласкавец поздравил с Днем села самого взрослого жителя Петрово-Дальнего Михаила Кузнецова.
92-летний подмосквич прожил в родном селе всю жизнь, проработав авиапромышленником.
Михаил Кузнецов участвовал в разработке знаменитой модели самолетов СУ. Когда житель Подмосковья вышел на пенсию, то начал заниматься селекцией цветов. Он вывел более сотни сортов. Некоторые из них получили два десятка чемпионских титулов и принесли золотую медаль на Московской Международной выставке цветов. Помимо этого, сельчанин стал единственным селекционером из нашей страны, сорта которого используются в европейской промышленности. До сих пор подмосквич не забросил работу в саду, где и сейчас выращивает разные культуры.
Муниципальный депутат Ласкавец отметил, что такие люди, как Михаил, подают пример подрастающему поколению, благодаря им страна развивается, становится «краше» и «могущественнее».