Депутат Ласкавец поздравил самого взрослого жителя села городского округа Красногорск

92-летний подмосквич прожил в родном селе всю жизнь, проработав авиапромышленником.

Михаил Кузнецов участвовал в разработке знаменитой модели самолетов СУ. Когда житель Подмосковья вышел на пенсию, то начал заниматься селекцией цветов. Он вывел более сотни сортов. Некоторые из них получили два десятка чемпионских титулов и принесли золотую медаль на Московской Международной выставке цветов. Помимо этого, сельчанин стал единственным селекционером из нашей страны, сорта которого используются в европейской промышленности. До сих пор подмосквич не забросил работу в саду, где и сейчас выращивает разные культуры.

Муниципальный депутат Ласкавец отметил, что такие люди, как Михаил, подают пример подрастающему поколению, благодаря им страна развивается, становится «краше» и «могущественнее».