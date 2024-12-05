Депутат Матвейчев пояснил причины необходимости причисления Суворова к лику святых

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по информполитике Олега Матвейчева, великий русский полководец Александр Суворов не проиграл ни одной битвы, а все его победы являются настоящим военным чудом, при этом он прожил праведную жизнь – все это объясняет необходимость причисления его к лику святых. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что колоссальное число русских воинов — от солдат и офицеров до полководцев — ориентировались на Суворова в собственных действиях, обращались к нему, учились у него. Также обвинения в адрес полководца касательно подавления пугачевского восстания беспочвенны, поскольку он направлялся только к аресту Емельяна Пугачева и не принимал участия в кровопролитии соотечественников, что является показательным примером того, как необходимо поступать с мятежниками всякого рода.

По мнению парламентария, значителен также и поход Суворова через Альпы, который также пытаются окрестить бессмысленным, поскольку это героическая миссия, которой побоялись союзники.

Ранее эксперт Шарковский назвал Александра Суворова главным ориентиром для военных побед.