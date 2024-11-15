Депутат Матвейчев пояснил значимость звания Города воинской славы у Мариуполя и Мелитополя

По словам зампреда нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, при присвоении звания Города воинской славы всегда проводится тщательное исследование истории города, изучаются обстоятельства подвигов его жителей и роль в решении важных военных задач. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что также процесс включает работу комиссии, которая подготавливает необходимые материалы для Администрации Президента РФ. Следовательно, это не случайная инициатива, а итог серьезного анализа и исследований.

По мнению парламентария, важность присвоения этих званий Мариуполю и Мелитополю лежит в контексте спецоперации и информационных западных кампаний, а жители данных городов гордятся указанным званием.

Ранее Владимир Путин предложил создать почетное звание «город трудовой славы».