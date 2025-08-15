Депутат Михаил Ждан проверил работу канализационно-насосной станции в Мамонтовке

Вопросы эффективности водоснабжения и водоотведения находятся в центре внимания представителей власти разных уровней. Недавно депутат Мособлдумы Михаил Ждан провел проверку на КНС-4, расположенной в микрорайоне Мамонтовка.

Этот важный объект обеспечивает отвод сточных вод для более чем 5500 человек. Станция, построенная в 1990 году, ощутила на себе влияние времени и нуждалась в модернизации.

В текущем году на КНС были выполнены значительные ремонтные работы: обновлены два основных насоса и полностью заменён устаревший пульт управления. Особое внимание было уделено повышению безопасности объекта – приобретён резервный насос высокой производительности (225 м³/ч). Он предназначен для обеспечения непрерывной работы станции даже в случае поломки основного оборудования.

«Мы помним, как страшно было переживать последствия ненадлежащего содержания станции предыдущим владельцем: затопления подвалов и частных домов, расположенных неподалеку. Устранение той аварии тогда потребовало значительных усилий от муниципалитета. Повторение подобной ситуации – совершенно исключено. Опасения местных жителей, столкнувшихся с наводнением, вполне обоснованы и понятны», - заявил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Ольга, одна из жительниц, пострадавших от затопления, подчеркнула, что после передачи объекта в муниципальную собственность заметно улучшилась работа КНС. Представители власти считают это своим обязательством - соответствовать ожиданиям жителей, постоянно контролировать состояние жизненно важных объектов жилищно-коммунального хозяйства округа.