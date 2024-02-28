Депутат Милонов назвал способы правильного кормления грудью детей на публике

В нашей стране планируется ввести штрафы за порицание матерей, кормящих грудью в общественных местах. Из-за этого неоднократно в обществе возникали споры: одни стыдили, а другие защищали. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов поделился собственным мнением по данному поводу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, суть в том, что кормление ребенка не должно быть публичным, а не в самом процессе.

Парламентарий добавил, что если мама спокойно, без привлечения внимания кормит грудью ребенка, то ничего ужасного в этом нет.