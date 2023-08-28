Депутат Милонов оценил идею «безалкогольного ол-инклюзива» в Турции
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По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, исключение алкогольных напитков из системы «все включено» при продаже туров в Турцию является абсолютно правильной идеей. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что помимо вреда алкоголь также представляет российских путешественников не в самом лучшем виде.
По мнению парламентария, стоит сделать подобными все туры, в том числе и внутренние.