Депутат Милонов оценил идею «безалкогольного ол-инклюзива» в Турции

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, исключение алкогольных напитков из системы «все включено» при продаже туров в Турцию является абсолютно правильной идеей. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что помимо вреда алкоголь также представляет российских путешественников не в самом лучшем виде.

По мнению парламентария, стоит сделать подобными все туры, в том числе и внутренние.