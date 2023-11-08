Депутат Милонов оценил идею создать Министерство счастья
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По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, работа сотрудников органов власти по умолчанию должна приносить людям счастье. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что счастье является метафизической величиной, которую нереально описать чем-то материальным.
По мнению парламентария, все сотрудники органов власти должны осознавать, что если его работа не дает людям счастья, то тогда он не волшебник.