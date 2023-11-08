Депутат Милонов оценил идею создать Министерство счастья

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, работа сотрудников органов власти по умолчанию должна приносить людям счастье. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что счастье является метафизической величиной, которую нереально описать чем-то материальным.

По мнению парламентария, все сотрудники органов власти должны осознавать, что если его работа не дает людям счастья, то тогда он не волшебник.