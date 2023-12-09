Депутат Милонов призвал запретить в России чайлдфри
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, в России следует ввести запрет на движение чайлдфри. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Он подчеркнул, что причина такого призыва в том, что оно пропагандирует отказ от детей.
По мнению парламентария, это является противоестественной позицией людей с нетрадиционной ориентацией, различных либералов и веганов.
Он отметил, что это не относится к тем, кто по физиологическим причинам не может иметь детей.
Напомним, что в конце прошлого месяца Верховным судом РФ движение ЛГБТ было признано экстремистским.