Депутат Милонов призвал запретить в России чайлдфри

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, в России следует ввести запрет на движение чайлдфри. Об этом сообщает «Говорит Москва» .

Он подчеркнул, что причина такого призыва в том, что оно пропагандирует отказ от детей.

По мнению парламентария, это является противоестественной позицией людей с нетрадиционной ориентацией, различных либералов и веганов.

Он отметил, что это не относится к тем, кто по физиологическим причинам не может иметь детей.

Напомним, что в конце прошлого месяца Верховным судом РФ движение ЛГБТ было признано экстремистским.