Депутат Милонов считает, что День святого Валентина стал Днем лайков
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По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, на сегодняшний день День святого Валентина не имеет никаких ценностей, он стал коммерческим. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что 14 февраля стало Днем лайков, во время которого растут цены в ресторанах, а в магазинах начинают «продавать трусы три по цене двух».
По мнению парламентария, в нашей стране есть прекрасная альтернатива этому западному празднику - День семьи, любви и верности.