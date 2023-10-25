Депутат Милонов считает Тыквенный Спас глупой придумкой

Чтобы не поддаваться западному влиянию известного всем праздника Хэллоуина, отдельные любители данного праздника в нашей стране решили переформатировать его в так называемый Тыквенный Спас. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, гражданам РФ следует полностью воздержаться как от празднования самого Хэллоуина, так и его суррогатов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что если несколько лет не отмечать Хэллоуин, то в России этот прозападный праздник вообще забудется как таковой.

По мнению парламентария, Хеллоуин не имеет в нашей стране никакой базы, а его суррогат – Тыквенный Спас является весьма глупой придумкой.