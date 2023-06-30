Депутат Милонов считает важным ужесточения наказания для матерей за убийство ребенка

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, мать, убившая своего ребенка, должна нести такое же наказание, как и маньяк, который убил малыша на улице. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что в настоящее время отношение к таким горе-матерям необоснованно гуманное.

Более того, по мнению парламентария, за оставление ребенка на улице суд наказывает всего лишь двумя годами тюрьмы.

Милонов пояснил, что в данном отношении законодательство необходимо пересмотреть.