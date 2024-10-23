Депутат Милонов считает важным закрывать ипотеки только русским многодетным семьям

Депутат городской думы Екатеринбурга Денис Хаванцев предложил революционную меру поддержки многодетных семей: полное погашение ипотеки государством после рождения четвертого ребенка. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов рассказал, сможет ли государство позволить себе такую щедрую поддержку многодетных семей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на законодательном уровне такие сложные инициативы требуют тщательной проработки.

Парламентарий добавил, что наша страна может сегодня оказаться в ситуации, когда этим преимуществом станут пользоваться вчерашние мигранты из Средней Азии, поэтому важно в этом отношении закрывать ипотеки только русским многодетным семьям.

Ранее сообщалось, что Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке с 22 октября.