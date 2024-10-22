Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке с 22 октября

С 22 октября Сбербанк повысит ставки по всем базовым ипотечным программам. Также будет возобновлена выдача «Семейной ипотеки». Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает ТАСС.

Ставки по ипотеке будут повышены на три процентных пункта. Данное решение было принято в связи с ростом доходности облигаций федералного займа и высокой ключевой ставкой ЦБ РФ.

Минимальная ставка на квартиры в новостройках на «Домклик» составит 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.

Клиенты, заявки которых были одобрены до этих изменений, кредиты выдадут на прежних условиях до 1 ноября этого года.

Ранее сообщалось о том, что крупные российские банки ввели комиссию за выдачу ипотеки.