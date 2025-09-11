Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан проверил работу канализационных насосных станций в Софрино и Ашукино

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан в сопровождении представителей общественности Пушкинского посетил канализационно-насосные станции № 20 и 21 для оценки их технического состояния и эффективности работы.

На КНС-21 в Софрино функционируют три насоса: один выполняет текущую работу, а два других задействованы в качестве резервных. Эксперты констатировали, что даже одного работающего насоса достаточно для обработки всего объема поступающих сточных вод, что обеспечивает стабильную и непрерывную работу системы.

Затем делегация переехала на КНС-20, расположенную в Ашукино, где ранее наблюдались факты несанкционированных сбросов в реку Талица. Проверка подтвердила корректную работу насосного оборудования станции. Состояние реки Талицы также произвело положительное впечатление – вода оказалась чистой, в ней обитали утки и мальки. В процессе осмотра была замечена бригада, занятая подключением второго насоса, который вскоре будет введен в эксплуатацию для дальнейшего повышения надежности системы.

По результатам проверки Михаил Ждан подчеркнул, что жители Софрино выражают удовлетворение работой МУП «ЖКХ Лесной», отвечающего за водоотведение на территории поселения.