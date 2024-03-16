Депутат Мособлдумы Александр Орлов отметил высокую явку молодежи на выборах в Дмитрове

Депутат Московской областной Думы Александр Орлов отметил, что в голосовании в Дмитрове принимает участие много представителей молодежи.

«Даже сам встретил ребят, которые впервые голосовали. Приятно был удивлен, потому что они приходят осознанные и говорят о том, что они действительно выбирают будущее, курс своей страны», - рассказал депутат.

Орлов с первого дня голосования проверил работу множества избирательных участков в муниципалитете. По его словам, никаких нарушений выявлено не было. Атмосфера на участках дружеская и позитивная.

«Люди приходят с прекрасным настроением, приветливые. Участки оборудованы всем необходимым», - сообщил он.

Кроме того, Орлов отметил высокий уровень организации голосования на дому для маломобильных граждан.