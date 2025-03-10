Депутат Мособлдумы Коркин в Луховицах поздравил родных участников СВО с 8 марта

Участниками акции стали депутат Московской областной Думы Максим Коркин, депутаты луховицкого Совета депутатов и активисты «Женского движения Единой России». Они навестили супруг и матерей участников специальной военной операции, которые ждут возвращения родных мужчин с победой.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

«В сложные моменты, когда наступает время тяжелейших испытаний, неравнодушие, мудрость и отзывчивость женского сердца превращаются в мощную силу, которая указывает нам, мужчинам, на правильный и справедливый путь. Так происходит и теперь. Вы вдохновляете на подвиги, вселяете веру, а ваше милосердие и сострадание способны творить чудеса», — сказал Максим Коркин.

Депутат Мособлдумы вручил луховичанкам цветы и подарки. Он пожелал им здоровья, счастья и благополучия. Без женской поддержки и надежного тыла дома военнослужащие РФ не смогли бы совершать героические подвиги.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

«Пусть жизнь наполняется светом, любовью и радостью. Оставайтесь такими же мудрыми, красивыми и любимыми», — поздравил Максим Коркин.

На протяжении праздничного дня в округе проходит поздравительный марафон, в рамках которого цветы и памятные подарки получали сотрудницы компаний, медучреждений, предприятий, войсковой части и автоледи. Подобная акция проходит в округе на регулярной основе каждый год.

Ранее сообщалось, что в Луховицах представители «Единой России» поздравили с 8 Марта родных и близких участников СВО.