Представители «Единой России» в Луховицах поздравляют с 8 марта родных и близких участников СВО
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
Глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин, местные депутаты, активисты «Женского движения Единой России» и молодогвардейцы поздравляют семьи участников спецоперации в честь 8 марта.
Руководитель местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан вместе с главой округа навестили маму участника СВО Ольгу Александровну и супругу военнослужащего Евгению. Женщин тепло поздравили с 8 марта, передав цветы и торты.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Луховицы]
«Мы их навещаем, берем в работу пожелания и бытовые просьбы. В честь Международного женского дня поддерживаем мам, жен и сестер бойцов теплыми словами и сердечными пожеланиями, благодарим за терпение и стойкость», — отметил лидер луховицких единороссов и глава округа Сергей Тимохин.
Единороссы Луховиц активно участвуют в гуманитарных миссиях, помогая военным, мирным жителям новых регионов и семьям участников СВО. С начала операции было собрано и отправлено 450 тонн гумпомощи. Депутаты партии выполнили более 100 «добрых дел» по просьбам бойцов и их близких, оказывая всестороннюю поддержку и помощь, в том числе по бытовым вопросам.