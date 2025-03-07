Представители «Единой России» в Луховицах поздравляют с 8 марта родных и близких участников СВО

Руководитель местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан вместе с главой округа навестили маму участника СВО Ольгу Александровну и супругу военнослужащего Евгению. Женщин тепло поздравили с 8 марта, передав цветы и торты.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

«Мы их навещаем, берем в работу пожелания и бытовые просьбы. В честь Международного женского дня поддерживаем мам, жен и сестер бойцов теплыми словами и сердечными пожеланиями, благодарим за терпение и стойкость», — отметил лидер луховицких единороссов и глава округа Сергей Тимохин.

Единороссы Луховиц активно участвуют в гуманитарных миссиях, помогая военным, мирным жителям новых регионов и семьям участников СВО. С начала операции было собрано и отправлено 450 тонн гумпомощи. Депутаты партии выполнили более 100 «добрых дел» по просьбам бойцов и их близких, оказывая всестороннюю поддержку и помощь, в том числе по бытовым вопросам.