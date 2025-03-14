Депутат Мособлдумы Коркин в Луховицах рассказал женам участников СВО о мерах поддержки

Депутат Московской областной Думы из фракции партии «Единая Россия» Максим Коркин встретился с женами участников специальной военной операции из Луховиц.

Парламентарий рассказал, что семьи военнослужащих РФ, которые выполняют боевые задания в зоне спецоперации, вправе рассчитывать на меры поддержки, предоставляемые на местном и региональном уровне. Правительство получает обратную связь от родных, анализирует их проблемы и при необходимости вносит изменения в меры поддержки. За год в округе было внесен ряд подобных изменений.

Депутат Коркин отметил, что первостепенная задача представителей «Единой России» — поддержка мобилизованных, контрактников, добровольцев и их родных.

Фото: [ пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы ]

«Мы стремимся обеспечить всестороннюю помощь и заботу. Это и личное общение, что позволяет оперативно реагировать на запросы, и работа над законодательными инициативами для системного решения проблем. Депутаты, секретари местных отделений, Фонд «Защитники Отечества», «Ассоциация ветеранов СВО» сопровождают семьи военнослужащих. Наша работа направлена на решение текущих вопросов, на выявление системных проблем, которые требуют внимания. Перед собой ставим цель — окружить заботой и вниманием каждого, кто в этом нуждается», — сообщил Максим Коркин.

Во время встречи парламентарий также рассказал о различных изменениях, которые произошли в округе в сферах здравоохранения и образования, в рамках благоустройства.