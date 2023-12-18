Депутат Мособлдумы: Любая помощь полезна и важна, главное, чтобы она была искренней

На минувшей неделе депутат фракции «Единая Россия» Московской областной Думы Владимир Вшивцев посетил Волоколамский филиал Красногорского колледжа, где состоялась передача Благотворительному Фонду «Троя» из Рузского городского округа пошитой учащимися учреждения флисовой одежды для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Напоминаем, что ранее у парламентария состоялась встреча с представителями БФ «Троя», в ходе которой обсудили формы сотрудничества с организациями по оказанию поддержки нашим военнослужащим. Тогда Фонду была необходима помощь в пошиве одежды. У них было все — ткань, фурнитура, лекало, но не было рук, которые могли бы выполнить эту работу.

«Обратился за помощью к директору Волоколамского филиала Красногорского колледжа Наталье Вязовской, которая сразу дала положительный ответ. И вот первая партия такого необходимого изделия готова. Огромное спасибо всем участникам этой работы. Ваша помощь бесценна!», — отметил Владимир Вшивцев.

Директор филиала Вязовская подчеркнула, что не могла не отреагировать на просьбу. Ведь в учреждении обучаются ребята из семей участников СВО. Также многие учащиеся и педагоги являются активными участниками волонтерского движения.

Слова благодарности колледжу и БФ «Троя» выразил председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа Сергей Шорников. Он отметил значимость такого взаимодействия в поднятии патриотического духа и чувства ответственности перед теми, кто сражается за суверенитет нашего Отечества.