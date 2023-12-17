Депутат Мособлдумы Марк Черемисов: Нам небезразлична оснащенность школ в регионе

Благодаря инициативе парламентария и поддержке жителей по программе инициативного бюджетирования на 2023 год учреждению были выделены средства. В результате для Центра образования была приобретена компьютерная техника в количестве десяти штук. Общая сумма выделенных средств составила полмиллиона рублей.

В ходе рабочего визита парламентарий убедился, что качественная, современная техника закуплена и заняла достойное место в стенах учреждения. Депутат пообщался с заместителем директора МБОУ «Центр образования № 29» по учебно-воспитательной работе Оксаной Мозговой. Она поблагодарила парламентария за оказанное содействие и внимание.