Депутат Мособлдумы Марк Черемисов: Нам небезразлична оснащенность школ в регионе
Фото: [Пресс-службе депутата Мособлдумы Марка Черемисова]
Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов с рабочим визитом посетил МБОУ «Центр образования № 29», расположенный в Богородском городском округе.
Благодаря инициативе парламентария и поддержке жителей по программе инициативного бюджетирования на 2023 год учреждению были выделены средства. В результате для Центра образования была приобретена компьютерная техника в количестве десяти штук. Общая сумма выделенных средств составила полмиллиона рублей.
В ходе рабочего визита парламентарий убедился, что качественная, современная техника закуплена и заняла достойное место в стенах учреждения. Депутат пообщался с заместителем директора МБОУ «Центр образования № 29» по учебно-воспитательной работе Оксаной Мозговой. Она поблагодарила парламентария за оказанное содействие и внимание.
«Нам небезразлична оснащенность школ! Поэтому рад, что моя инициатива по оснащению Центра образования была поддержана жителями. В рамках инициативного бюджетирования без этого никуда. Этот механизм предусматривает учет мнения граждан. Без современной техники сегодня — никуда. Пользуйтесь с удовольствием во благо развития наших детей!», — заявил в ходе визита Марк Черемисов.