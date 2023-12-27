Председатель Мособлдумы поздравил семью участника СВО с наступающим Новым годом в Реутове

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов посетил городской округ Реутов с рабочим визитом, в ходе которого он навестил семью участника СВО и поздравил их с наступающим Новым годом. Об этом рассказали в пресс-центре Мособлдумы.

Отмечается, что самые маленькие члены семьи — двое младших детей, двухлетний Рома и пятилетний Артем — гостя очень ждали. Ведь шарик с их пожеланиями с Елки желаний снял именно спикер регионального парламента.

«Мечты должны сбываться. В этом году на реутовской Елке желаний висели шарики с пожеланиями детишек участников специальной военной операции. И очень здорово, что к акции присоединились и руководящий состав администрации, и предприниматели округа. Всем вместе нам точно удастся порадовать ребят», — отметил Игорь Брынцалов.

С самого порога, получив желанные подарки, дружелюбные и любопытные Рома и Артем стали звать гостя в комнату разбирать игрушки вместе с ними. Сейчас, когда папа стоит на защите Родины — помощь оказалась очень кстати. Мама детей Альфия призналась, мальчишки очень ждут отца домой.

В завершении встречи Игорь Брынцалов поздравил семью с наступающим Новым годом.