Депутат Мособлдумы Шапкин проголосовал на выборах в Подмосковье

Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, координатор регионального партийного проекта «Чистый лес» в Подмосковье Владимир Шапкин проголосовал на выборах в городском округе Щелково.

«Выборы я посещаю с момента наступления совершеннолетия и в жизни ни одних выборов не пропустил. Голосование — это выбор будущего, а сегодня мы выбираем будущее нашего Подмосковья, которое бурно развивается. Много сделано за пятилетний период практически во всех сферах», — отметил депутат.

Напомним, что голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября на участках по месту проживания. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.