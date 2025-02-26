Депутат Мособлдумы Володин посетил семейный центр «Красногорский»

Главная цель работы семейного центра «Красногорский» — заботиться об осиротевших или оставшихся без попечения родителей детях, а также поддерживать оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи.

«Совсем недавно центр пережил реорганизацию и теперь сосредоточен на помощи детям с особенностями развития. Откликаясь на просьбу коллектива, я вручил сертификат на приобретение нового аквариума, своеобразного окна в другой мир, на сумму 55 тысяч рублей», — отметил Роман Володин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Сотрудники центра выразили слова благодарности за подарок. Они отметили, что аквариум — это не только элемент декора центра, но и часть терапии.

Во время встречи с коллективом парламентарий представил отчет о проделанной работе за 2024 год. Депутаты работали над различными законодательными инициативами, которые направлены на поддержку семьи и детства в Московской области. Приоритетное внимание уделено вопросам социальной защиты детей-сирот. В частности, в регионе дети с ограниченными возможностями здоровья могут в полном объеме пользоваться правом на доступное качественное образование и медицинскую помощь.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В завершение мероприятия в формате открытого диалога состоялся личный прием сотрудников. Участники встречи обсудили благоустройство территории, организацию детского досуга, методы повышения квалификации педагогического состава, транспортную доступность. Во время работы удалось выявить проблемные темы и обсудить результативные способы их решения. Роман Володин заверил, что обращения будут детально изучены. По каждому случаю примут необходимые меры.