Депутат Мособлдумы высоко оценил развитие экономической сферы Подмосковья и Красногорска

Во время выступления в филиале Президентской академии парламентарий Роман Володин представил отчет о своей работе и подробно ответил на вопросы аудитории. Он также положительно высказался о социально-экономическом развитии Московской области, в том числе и Красногорска.

Подробно о деятельности депутата и развитии разных сфер Подмосковья послушали преподаватели, профессора и студенты. Роман Володин поделился накопленным опытом и ответил на интересующие вопросы. В ходе беседы почетный гость сделал акцент на увеличении регионального бюджета в отчетном периоде. Депутат Московской областной Думы подчеркнул, что значительная часть средств ушла на реализацию важных проектов, таких как строительство социально значимых учреждений.

Фото: [ Пресс-служба депутата Московской областной Думы Романа Володина ]

«Возводимые в настоящее время школы, детские сады и пристройки к поликлиникам – это зримый результат слаженной работы исполнительной, законодательной и местной власти», – сказал Роман Володин.

Отметим, что на мероприятии провели не только продуктивное общение, которое поможет будущим управленцам, но и передали грамоты и благодарности от Московской областной Думы. Так, преподавателя и завкафедрой гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин Ларису Ершову наградили

«За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с юбилеем». «За добровольческую деятельность» поблагодарили студентов Веронику Лебедеву, Екатерину Кирсанову, Софию Бочарову, Веронику Емельяненко, Федора Акимова и Михаила Ичетовкина.