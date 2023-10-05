Депутат Наумов объяснил причины введения в России соцрейтинга граждан

По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислава Наумова, система соцрейтинга даст возможность государству определить, кто из жителей нашей страны «пьяница, отщепенец, неопрятный человек», а кто ударник труда, семьянин, преуспевающий специалист или предприниматель. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что за счет таких технологий власти смогут поощрять ведущих здоровый образ жизни и тех, кто работает.

Парламентарий рекомендует не политизировать систему соцрейтинга, поскольку ее задачей является стимулирование качеств, позволяющих государству меньше тратить.

По его мнению, данные системы оценок уже есть, однако выполняют весьма узкую задачу.