Депутат Нилов дал оценку инициативе признания семей с двумя детьми многодетными

Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков предложил признать в России семьи с двумя детьми многодетными. Данное предложение прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, решение демографических проблем должно быть без занижения планки и с созданием условий для рождения детей в семье.

Однако он подчеркнул, что в определенных регионах статус многодетной семьи с двумя детьми возможен. В качестве примера он привел северные регионы РФ.