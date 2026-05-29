Депутат Нилов: эвакуацию машин нужно прерывать на 15 минут ради документов

В Российской Федерации могут изменить правила принудительного перемещения неправильно припаркованных автомобилей. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов подготовил законодательную инициативу, дающую автовладельцам фиксированное время на спасение машины со спецстоянки. Копия инициативы оказалась в распоряжении агентства ТАСС.

Парламентарий планирует направить на отзыв в Кабинет министров поправки в статью 27.13 КоАП РФ. Проект закона обязывает сотрудников экстренных служб отложить отправку эвакуатора ровно на четверть часа по устному требованию шофера. Данная пауза необходима, чтобы гражданин успел предоставить инспекторам водительское удостоверение и свидетельство о регистрации, если они отсутствуют при себе.

Кроме того, нововведение официально разрешит вскрывать салон заблокированного ТС на месте задержания, если нужные бумаги забыты внутри. По словам разработчика, сейчас процесс увоза техники происходит стремительно. Часто возникают инциденты, когда граждане возвращаются к эвакуатору вовремя, но не могут моментально подтвердить право владения, так как документы остались дома или заперты в салоне. Законопроект призван защитить интересы автомобилистов и исключить превышение полномочий со стороны должностных лиц.