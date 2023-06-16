Депутат Нилов назвал основные принципы привлечения к жизни в России у американцев

Гражданин США Тим Кирби решил построить в России деревню для переселенцев из недружественных западных государств. Для воплощения данной идеи в жизнь было выделено в Подмосковье 27 га земли. Предполагается, что такие проекты могут привлечь зарубежных жителей в Россию. Депутат нижней палаты парламента дал оценку этой идее. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в настоящее время во многих регионах страны иностранцы организовывают сельское хозяйство, так же и русские создают диаспоры в других странах.

Парламентарий уточнил, что неизвестно, как к приезжающим в Россию иностранцам отнесутся на их родине, но это осознанные решения.