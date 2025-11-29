Депутат Нилов назвал тех россиян, кто получит зарплату за декабрь досрочно

Работодатели должны будут выплатить зарплату за декабрь сотрудникам до новогодних праздников, если дата ее выдачи совпадает с праздничными днями. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС .

Он пояснил, что если день выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги перечисляются заранее.

«Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных нерабочих праздничных дней», — отметил парламентарий.

Нилов подчеркнул, что если день выплаты зарплаты в компании не совпадает с новогодними каникулами, то перевод средств сотруднику может быть осуществлен уже после праздников. Несмотря на это, некоторые работодатели предпочитают провести все выплаты в уходящем году, и такое решение заслуживает одобрения.

Депутат отметил, что согласно трудовому законодательству, заработная плата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца. Однако, если работодатель произвел полный расчет с сотрудниками в декабре и планирует выплатить зарплату только один раз в январе, Роструд не имеет оснований для претензий, подчеркнул Нилов.

Ранее сообщалось, где в Подмосковье самые высокие зарплаты в строительстве.