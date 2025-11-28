Почти 120 тыс. рублей: где в Подмосковье самые высокие зарплаты в строительстве

Наиболее востребованными специалистами в сфере строительства в Московской области в 2025 году стали монтажники. К таким данным пришли аналитики «Авито Подработки». Эксперты назвали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» топ-3 наиболее востребованных профессии в стройиндустрии региона.

В большей степени предпринимателям необходимы услуги монтажников, за которые в среднем по области бизнесмены готовы платить 119,3 тыс. рублей в месяц. По данным экспертов, вторые по востребованности — сборщики мебели, однако зарплаты среди них почти в два раза меньше — порядка 62,9 тыс. рублей. Третье место по числу предложений о частичной занятости в строительстве заняли плиточники со средней зарплатой 107,8 тыс. рублей.

По России монтажники также стали самыми нужными специалистами в строительной сфере, отметили аналитики. Их средний заработок составил 104,6 тыс. рублей. Сборщики мебели же, также востребованные по стране, получают в ряде регионов немного больше, чем в Подмосковье, — в среднем в РФ около 63,4 тыс. рублей, а плиточники и вовсе свыше 115 тыс. рублей.

Ранее экономисты предсказали снижение ключевой ставки в декабре.