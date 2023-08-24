Депутат Нилов оценил инициативу бесплатного транспорта для всех пенсионеров

В 2024 году пенсионеры и инвалиды, проживающие в северной столице, могут получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу петербургских депутатов, а также дал оценку перспективам введения транспортных льгот для пенсионеров и инвалидов на федеральном уровне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, на сегодняшний день многие пенсионеры и инвалиды уже пользуются правом на льготный проезд в рамках своих регионов.

Парламентарий отметил, что петербургские депутаты могут инициировать данное решение в Госдуму для принятия закона на федеральном уровне.