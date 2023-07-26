Депутат Нилов перечислил аспекты опасности зарплаты «в конверте»

Согласно результатам исследования, около половины жителей РФ являются противниками «серой» зарплаты. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об опасностях такой зарплаты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, проблема «черных» и «серых» зарплат есть уже давно, однако в настоящее время ее масштабы значительно меньше.

Парламентарий отметил, что люди стремятся к полностью официальному доходу, поскольку это официально заработанные баллы для будущей пенсии, рост шансов на получение кредитов, официальные расчеты при оплате больничного.

Нилов добавил, что за «серую» и «черную» зарплату работодатель и работник несут ответственность по закону.