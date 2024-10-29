Депутат Нилов перечислил категории людей, которым положены выплаты до 412 тыс. рублей из пенсионных накоплений

По информации Минтруда России, максимальная сумма пенсионных накоплений, которые можно забрать единовременно, в следующем году достигнет 412 тыс. рублей. Глава Комитета н6ижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, как станет реализовываться указанная программа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, стоит помнить о том, что после пенсионной реформы в 2018 году в 2019 году в стране повысился пенсионный возраст. Так, накопительная пенсия назначается по старым параметрам пенсионной системы – 55-60 лет, при достижении которых в социальном фонде смотрят, какой объем средств у него накопился и далее определяется его ежемесячная выплата накопительной пенсии.

Парламентарий уточнил, что если ежемесячная выплата меньше, чем 10% прожиточного минимума, то в данном случае возникает право на получение ежемесячной разовой выплаты, максимальная сумма которой составляет около 400 тыс. рублей.

По его мнению, в случае негосударственных пенсионных фондов в перспективе могут возникнуть некоторые проблемы.

Ранее он предложил вернуть пенсионерам часть подоходного налога и платить 13-ю пенсию.