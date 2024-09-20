Депутат Нилов предложил вернуть пенсионерам часть подоходного налога и платить 13-ю пенсию

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил, что планирует внести в парламент новый законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. По словам председателя Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, идея хорошая, к тому же наконец-то с 2025 года станут также индексироваться и пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в плане тринадцатой пенсии это было поручение основателя ЛДПР Владимира Жириновского еще конца 2020 года, когда был подготовлен законопроект о предновогодней пенсионной выплате, равной ежемесячной пенсии и касающейся всех получателей пенсии вне зависимости от страховых пенсий по старости, по инвалидности, социальных пенсий, государственных и военных пенсий.

По мнению парламентария, также законодательное регулирование возврата части подоходного налога для пенсионеров даст возможность обеспечить дополнительный доход в год, то есть так называемый пенсионный налоговый вычет.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев назвал категории людей, которым повысят пенсии в октябре.