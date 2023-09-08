Депутат Нилов перечислил способы решения проблем многодетных семей

Многодетные семьи в нашей стране являются уязвимой категорией по ряду причин. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал методы решения данной проблемы в России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, для таких семей, как правило, существует множество льгот и выплат.

Парламентарий подчеркнул, что многодетные семьи следует не только поддерживать, но и пропагандировать в качестве прекрасного примера.