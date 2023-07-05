Депутат Нилов подверг критике инициативу дополнительных сборов с авиапассажиров
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В Министерстве транспорта РФ заявили, что с пассажиров станут взимать дополнительные сборы для формирования резервного фонда в случае разорения авиакомпаний. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Яросалв Нилов подверг критике данную инициативу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, сделать так, чтобы все долги возмещались за счет средств пассажиров, проще всего.
Парламентарий добавил, что в таком случае может пойти цепная реакция: так, могут ввести дополнительный сбор для решения проблем управкомпаний в плане услуг ЖКХ.
Нилов подчеркнул, что в этом случае все расходы должна покрывать страховая компания.