Депутат Нилов подверг критике инициативу дополнительных сборов с авиапассажиров

В Министерстве транспорта РФ заявили, что с пассажиров станут взимать дополнительные сборы для формирования резервного фонда в случае разорения авиакомпаний. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Яросалв Нилов подверг критике данную инициативу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, сделать так, чтобы все долги возмещались за счет средств пассажиров, проще всего.

Парламентарий добавил, что в таком случае может пойти цепная реакция: так, могут ввести дополнительный сбор для решения проблем управкомпаний в плане услуг ЖКХ.

Нилов подчеркнул, что в этом случае все расходы должна покрывать страховая компания.