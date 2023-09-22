Депутат Нилов подверг критике налоговую службу за сервис по подбору имен для детей

Сегодня Федеральной налоговой службой запущен сервис по подбору имен для детей. Он доступен на портале единого госреестра ЗАГС. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилов, вместо невостребованного генератора имен для детей ведомству следовало бы разработать более полезный для жителей РФ сервис. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что этот сервис не является госуслугой, скорее можно назвать цифровизацией с мерзким вкусом.

По мнению парламентария, налоговой службе следует направить силы на разработку сервиса по реструктуризации долга граждан по имеющимся налоговым задолженностям.

Он отметил, что такая система даст возможность поддержки людей в сложное экономическое время.