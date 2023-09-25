Депутат Нилов подверг критике понятие «средняя пенсия»

В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в нашей стране увеличатся на 7,5% с целью учесть уровень инфляции. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырастет до 23,4 тыс. рублей, что на 1,6 тыс. рублей больше, чем в этом году. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, к средним размерам любых жалований от государства есть смысл относиться скептически. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что «среднее» складывается из максимальных значений и минимальных значений, в связи с чем средняя пенсия получается разной.

По мнению парламентария, в нашей стране вообще не стоит ориентироваться на показатель средней пенсии.

Он отметил, что повышение пенсии предусмотрено законодательством ежегодно, ориентироваться нужно только на категории пенсионеров.