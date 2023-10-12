Депутат Нилов подверг критике законопроект об ограничениях на работу мигрантов

В Госдуме предложили разработать законопроект, который ограничит трудоустройство мигрантов в нашей стране. Так, это касается школ, медучреждений, аптек, такси, стройкомпании и грузовые перевозки. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил свое мнение по поводу данного законопроекта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, на сегодняшний день весьма много проблем, которые связаны с наличием нелегальных мигрантов в значительном числе, и перегруженной системой образования, здравоохранения, социальной, транспортной инфраструктуры.

Парламентарий подчеркнул, что не следует рассматривать данную проблему, имея в виду только мигрантов из Средней Азии.

По его словам, стоит задуматься, готовы ли граждане нашей страны работать за их зарплату на низкоквалифицированных должностях.

Нилов добавил, что правильным решение будет выглядеть только с точки зрения большого числа проблем с мигрантами в плане преступлений и правонарушений, но от последствий пострадают именно граждане России.