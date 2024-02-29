Депутат Нилов пояснил предложение разрешить браки с погибшими участниками спецоперации

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, браки с погибшими участниками спецоперации необходимы для того, чтобы положенные военнослужащим льготы могли получить те, кто не состоял с ними в официальных отношениях. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что это будет поддержка женщин, находившихся с погибшими мужчинами в гражданском браке.

По мнению парламентария, в настоящее время обе палаты парламента находятся в поиске соответствующих правовых механизмов.