В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками

По информации, депутаты обратились к зампредседателя Правительства РФ Дмитрию Григоренко с инициативой предоставить местным властям право установить 28 декабря 2024 года нерабочим днем на свое усмотрение. В действующем производственном календаре этот день обозначен как рабочий.

Автор обращения, депутат ГД Станислав Наумов, отметил, что такая мера сможет стимулировать развитие внутреннего семейного туризма. Он подчеркнул, что в некоторых отраслях, таких как пищевая промышленность, дополнительные рабочие дни действительно необходимы, и работники могут выполнять сверхурочные обязанности при условии их финансового вознаграждения.

Вместе с тем, где это возможно, семьи с детьми смогут раньше выехать на отдых в своем регионе. Наумов также добавил, что важно создать такие условия, чтобы люди могли отдохнуть перед окончанием года и встретить 2025 год с новыми силами.

Ранее член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб заявила, что стихийное бедствие, ЧС, болезнь являются причинами для прогула.