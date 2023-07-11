Депутат Нилов предложил идею продления отпуска за ненормированный рабочий день

По Трудовому кодексу РФ, работодатель имеет право вводить особый режим работы, то есть ненормированный рабочий день, когда отдельные сотрудники привлекаются к выполнению трудовых обязанностей за рамками рабочего времени. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данная норма является весьма расплывчатой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что согласно результатам исследований значительное большинство жителей страны перерабатывает по различным причинам, что оплачивается им сверхурочно.

Парламентарий пояснил, что также в России популярен режим ненормированного рабочего дня, который является проблемой.

По его мнению, данную ситуацию можно решить следующим образом: ограничить объем часов в год для ненормированного рабочего дня, число прибавленных к отпуску дней должно зависеть от числа часов по принципу «чем больше привлекает, тем больше отпуск», а также определить сотрудников, которые могут работать в данном режиме только на добровольной основе.