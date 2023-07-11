Депутат Нилов предложил идею продления отпуска за ненормированный рабочий день
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По Трудовому кодексу РФ, работодатель имеет право вводить особый режим работы, то есть ненормированный рабочий день, когда отдельные сотрудники привлекаются к выполнению трудовых обязанностей за рамками рабочего времени. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данная норма является весьма расплывчатой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что согласно результатам исследований значительное большинство жителей страны перерабатывает по различным причинам, что оплачивается им сверхурочно.
Парламентарий пояснил, что также в России популярен режим ненормированного рабочего дня, который является проблемой.
По его мнению, данную ситуацию можно решить следующим образом: ограничить объем часов в год для ненормированного рабочего дня, число прибавленных к отпуску дней должно зависеть от числа часов по принципу «чем больше привлекает, тем больше отпуск», а также определить сотрудников, которые могут работать в данном режиме только на добровольной основе.