Депутат Нилов предложил разрешить использовать средства материнского капитала при покупке продуктов

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено предоставить возможность жителям нашей страны получать на руки остатки средств маткапитала. По словам главы комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данный вопрос не раз поднимался на встречах с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром труда Антоном Котяковым. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что нередко возникают ситуации, что средства маткапитала остаются на счетах владельцев, при этом они не понимают, на что эти деньги потратить. Поэтому важно определить лимит, который семья могла бы потратить на цели, отличные от тех, что изначально были предназначены для материнского капитала.

По мнению депутата, остатки со счетов владельцев маткапитала могли бы быть выданы владельцам в виде наличных, что стало бы дополнительной мерой поддержки. Таким образом, деньги должны работать на экономику и идти на пользу, то есть семья может потратить их на продукты, на отдых и на оплату услуг.