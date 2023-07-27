Депутат Нилов прокомментировал инициативу платы налогов хозяев на своих питомцев

В Закон РФ «Об ответственном обращении с животными» готовятся поправки, согласно которым необходимо в нашей стране ввести обязательную регистрацию заводчиков животных, вакцинацию домашних питомцев и уплату налогов. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, нужна ли подобная инициатива и как она сможет изменить ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, важным аспектом в данном проекте является получение лицензии и контроль за разведением опасных пород собак.

Парламентарий пояснил, что при разведении и дальнейшей продаже животных, получая с этого доход, хозяин должен получать легальный доход и, соответственно, платить налоги. Однако налогообложение в данном вопросе вторично.

По словам Нилова, в обязательном порядке необходим жесткий контроль за выгулом и разведением собак.

Он отметил, что в городах также следует оборудовать специальные территории для выгула собак.